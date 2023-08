Coupe du monde féminine : France - Australie pour une place en demi, où et quand voir le match ?

La France dispute un quart de finale de Coupe du monde féminine, ce samedi 12 août 2023, à 9 heures, contre l'hôte du tournoi.

Une place en demi-finale : c'est l'enjeu de la rencontre entre la France et l'Australie, ce samedi 12 août 2023, à Brisbane. Les Bleues peuvent rallier le dernier carré et ainsi mettre fin au spectre du quart de finale, stade auquel elles ont échoué lors des deux dernières Coupes du monde, en 2015 et 2019.

Un mois après

Cette affiche sonne comme des retrouvailles puisque les deux nations s'étaient affrontées il y a un mois. Le contexte était totalement différent : il s'agissait d'un match amical, juste avant le début de la Coupe du monde. L'Australie s'était imposée sur la plus petite des marges (1-0), le 14 juillet dernier.

La France (vraiment) à l'extérieur

L'équipe de France aura, à l'occasion de ce quart de finale, un gros défi à relever. À Brisbane, elle croisera donc le fer contre l'hôte de la compétition. Ou plutôt, le co-organisateur, le tournoi ayant aussi lieu en Nouvelle-Zélande.

Mais ce quart de finale se disputera donc en terrain hostile, puisque les Australiennes joueront sur leurs terres. Elles ont quasiment fait un parcours parfait, remportant deux de leurs trois matchs de groupes et terminant premières. En huitièmes, l'Australie a écarté le Danemark (2-0).

Quant aux Bleues, depuis leur accroc initial contre la Jamaïque (0-0), elles sont sur un sans-faute. Les protégées d'Hervé Renard restent surtout sur un match maîtrisé contre le Maroc en huitièmes (4-0).

Où et quand voir le match ?

Le coup d'envoi de ce quart de finale sera donné à 9 heures, samedi 12 août 2023. Le match sera diffusé sur France 2. Le vainqueur affrontera, en demi, l'Angleterre ou la Colombie. À noter que l'autre affiche du dernier carré est connue : l'Espagne et la Suède lutteront pour une place en finale.