Météo des forêts : le soleil demeure sur le sud de la France, canicule et vigilance incendie

Le risque d'incendie sera élevé dans deux départements ce vendredi 11 août, puis trois départements le samedi, alors que la prudence sera de mise dans 15 puis 19 autres départements.



Nuits tropicales sur le littoral méditerranéen, dans le sud-ouest et en Corse, alerte jaune canicule dans la vallée du Rhône avec jusqu'à 35°C à Lyon et soleil au moins jusqu'à la fin du week-end : les températures augmentent sur le sud de la France, et avec, les risques d'incendies.

Alors que 5 départements de la vallée du Rhône sont en alerte jaune canicule ce vendredi 11 août (Rhône, Isère, Drôme, Ardèche, Haute-Loire), Météo France a placé deux départements en risque élevé pour les incendies, le Gard et le Vaucluse, pour ce même jour. 15 autres départements, dont 6 en Occitanie (Lozère, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Tarn et Tarn-et-Garonne) sont eux en risque modéré (jaune).

Cette vigilance "météo des forêts" va s'accentuer pour le samedi 12 août, avec un nouveau département en alerte élevée pour les incendies (le Var) et 19 autres en risque modéré, dont l'Aveyron et le Lot-et-Garonne.