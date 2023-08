Paris : 15 août, ouvert ou fermé ?

Où sortir en ce mardi 15 août ? Musées, bibliothèques, piscines… Petit tour d'horizon des activités possibles.

Les musées municipaux

Les musées municipaux sont ouverts le mardi 15 août.

Les bibliothèques municipales de prêt

Les bibliothèques sont fermées le mardi 15 août.

La majorité des piscines sont fermées le mardi 15 août. À noter : les piscines ferment à 17 h ou 17 h 30 le lundi 14 août.

À la recherche d'une pharmacie ouverte la nuit, le dimanche ou un jour férié ? Grâce à MonPharmacien, vous pouvez désormais trouver la pharmacie la plus proche de chez vous, et ce, à toute heure du jour et de la nuit.

Stationnement

Le dimanche et les jours fériés, le stationnement est gratuit dans la capitale.