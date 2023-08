Paris : la Ville a planté 25 000 arbres depuis novembre 2022

21 000 arbres avaient été annoncés. C'est finalement 25 000 arbres qui ont été plantés depuis novembre 2022. Comme chaque année, les jardiniers de la Ville se sont affairés pour planter arbres et arbustes partout où les lieux sont favorables. Voici le bilan de six mois de travail pour embellir Paris et la préparer aux enjeux climatiques de demain.

Arboristes-élagueurs, experts sylvicoles, ingénieurs forestiers… Plus de 250 professionnels du Service de l’Arbre et des Bois de la Ville ont été mobilisés pour réaliser ces plantations. En six mois, ils ont planté précisément 25 168 arbres et arbustes dans tout Paris.

Les talus du périphérique ont été largement investis avec plus de 11 500 nouveaux arbres, ainsi que les bois, avec 7 300 nouveaux arbres (plus de 4 600 dans le bois de Vincennes et près de 2 700 dans le bois de Boulogne).

Le rythme des plantations dans les rues a plus que doublé cette année, avec plus de 800 nouveaux arbres plantés dans les rues, notamment :