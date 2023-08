Florentin-la-Capelle. Le marché gourmand se met à l’abri

Le marché gourmand inscrit à l’agenda n’a pu se dérouler en extérieur en raison de la météo. C’est donc dans le quillodrome de Florentin qu’a eu lieu cette soirée où chacun a pu s’approvisionner pour se constituer un petit repas à savourer en famille ou entre amis. Étaient exposées également de belles tourtes de pain préparées et cuites à l’ancien four à pain par Urbain et Marcel des Cazals. Un agréable moment de rencontre qui a pu être organisé par l’association Familles rurales aidée de la mairie, à l’abri de la pluie et des courants d’air que nous offrait cette météo quasi automnale.