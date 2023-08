Lunac. Place au marché gourmand dans le cœur du village

Décidément, il se passe toujours quelque chose dans le cœur du village de Lunac. Après le marché gourmand de juillet, suivi le lendemain du très beau récital de Do Montebello en l’église, et dans le prolongement des festivités du village qui ont vu le lancement du challenge des courses de caisses à savon, qui s’achèvent ce samedi aux Mazières, après une escapade à la Bastide l’évêque et à Morlhon, l’ultime marché gourmand de la saison se profile à l’horizon.

Les producteurs à l’honneur

Et qui dit marché gourmand, implique toute une ambiance braquant les projecteurs sur celles et ceux qui font la vie du territoire : à savoir les producteurs. Ceux-ci seront en première ligne ce lundi 21 août pour offrir le meilleur de leurs produits aux palais gourmands des habitants du cru comme des vacanciers.

La soirée qui débutera vers 18 heures pour jouer les prolongations tard dans la nuit autour d’une ambiance guinguette sur la place du village. En effet sous les lampions seront installées de vastes tables d’hôtes réunissant les gourmets en tout genre, le tout sur fond de musique avec des artistes du proche pays. Les producteurs déclinant leurs plats tout autour. Ainsi sera-t-il possible de goûter aux gourmandises du terroir : aligot, truffade, charcuterie, veau d’Aveyron, saucisses, légumes des maraîchers, confitures, vins d’ici et d’ailleurs. Bref une corne d’abondance pour le plus grand bonheur de toutes et de tous, des petits comme des grands qui profiteront de cette soirée estivale pour encore s’évader, avant d’ici quelques semaines de revenir dans le quotidien de l’année. Mais ces bons moments restent là et ne demandent qu’à être partagés par le plus grand nombre. À noter aussi, la présence d’artisans locaux.

À noter que cette animation ne sera pas la dernière de l’été. Une journée brocante-vide grenier est programmée le dimanche 17 septembre, avec d’ores et déjà une grosse vingtaine d’exposants annoncés afin de remplir de joie la curiosité des chineurs en tout genre.

Là aussi, autour des stands, chacun pourra trouver son compte ou encore repartir avec des objets improbables auxquels il ne pensait pas en venant jusqu’à Lunac.