Basket-ball : l’Aveyronnaise Paula Solier au pôle France !

L’arrière de l’Élan Aveyron, qui a soufflé sa 14e bougie en novembre, a été sélectionnée pour rejoindre l’Insep à la rentrée 2024.

Le basket-ball aveyronnais n’en a pas fini de briller sur les parquets nationaux et internationaux. Avant même que le week-end ne commence et que l’Élan Aveyron ne signe sa troisième victoire de la saison (49-62 à Rousset, dimanche), l’entente de l’agglomération ruthénoise a eu une belle surprise : sa jeune arrière Paula Solier intégrera le pôle France à la rentrée 2024.

Elle est la troisième Aveyronnaise à rejoindre l’Insep (Institut national du sport, de l’expertise et de la performance) à Paris, après Leïla Lacan, aujourd’hui internationale tricolore et joueuse d’Angers en Ligue féminine, et Camille Cirgue, désormais entraîneure adjointe en Ligue 2 féminine, au club de La Tronche-Meylan. "Une Paula qui ne voulait pas quitter l’Aveyron et son village de Lescure-Jaoul (pour le pôle espoir), et qui maintenant s’éclate", sourit sa mère, Delphine Déléris.

Le basket dans les gènes

"C’est une superbe nouvelle pour le basket aveyronnais", se réjouit Nicolas Flottes, son entraîneur à l’Élan Aveyron. Car si elle a rejoint le pôle espoir de Toulouse en septembre 2022 et joué sous les couleurs du club Nord-Est toulousain, elle a remis le maillot de l’EAB depuis janvier et évolue avec la Nationale 3. Mais lors du précédent match à domicile de son équipe, le 10 mars contre le leader Beaumont, l’Aveyronnaise de 14 ans n’était pas de la partie… parce qu’elle était justement en route pour passer les tests d’entrée à l’Insep.

Une montée en puissance pour la basketteuse d’1,85 mètre qui a porté le maillot de l’équipe de France U15 en juillet à l’occasion du tournoi de l’amitié à Héraklion (Grèce), avant d’être sélectionnée pour le Camp national de Bourges en décembre.

Et on peut dire que Paula Solier a hérité des gènes du basket, voguant entre les parquets de Lunac, où sa mère, Delphine, a joué avec les Serènes, et de Rodez, club qui a vu son père, Eric, dribbler avec le maillot sang et or. Très souvent surclassée, l’arrière aveyronnaise a un profil "rare, souligne Flottes. C’est une instinctive. Elle a un profil à la Marine Johannès : elle peut sortir un tir de n’importe où", sourit-il en se souvenant : "Et elle est forte sur tous les terrains. Quand elle était à Baraqueville (en section basket à Albert-Camus), elle mettait la misère à tout le monde au foot."

À seulement 14 ans, Paula Solier a déjà pris un bel élan vers la cour des grands. Et avant de bondir vers Paris, elle sera là pour jouer les deux derniers matches de la saison avec son Élan.