Lunac. C’est bien plus qu’un gymnase qui a été inauguré en grande pompe

Samedi, autour du préfet Charles Giusti et du président du conseil départemental Arnaud Viala, l’heure était à l’inauguration du gymnase rénové, doublé désormais d’une salle à vocation festive et associative. Un gymnase, ou plutôt le "Temple du basket féminin" en Occitanie, dont le maire Christophe Puechberty n’est pas peu fier. En rappelant l’historique des lieux, nés avec la montée en puissance du Basket club des Serènes en 1974, avant que celui-ci ne joue dans la cour des grands du basket féminin hexagonal, le premier magistrat est revenu sur les différentes étapes de rénovation et autres mises en conformité.

Mis entre parenthèses pour cause de Covid, le chantier débuta en 2021 avec une rénovation globale, la mise aux normes des cuisines et l’ajout d’une salle d’activité associative attenante au gymnase désormais baptisé "salle de sport Jean-Marie Santucci" président fondateur du BC les Serènes et ancien maire de la commune, présent ce samedi. Une réalisation d’un montant global de 1,48 M€, subventionnée par l’État à hauteur de 445 000 €, la Région 286 000 €, le Département 230 000 €, Ouest Aveyron Communauté 222 000 € et quelques financements d’autres entités comme l’Ademe. Soit un total de 1,22 M€ d’aides limitant la part communale à 21 % soit 271 000 €. "Sans tous ces financements, une petite commune comme Lunac n’aurait pu réaliser un tel ensemble ", a tranché Christophe Puechberty. Des montants qui ont fait dire avec prudence à Arnaud Viala : "aujourd’hui, on n’arrive de moins en moins à atteindre 80 % de subventions…" Au préalable le président d’OAC, Michel Delpech, avait mis en exergue "une belle énergie positive".

Représentant la Région, Stéphane Bérard rappela qu’on ne doit "jamais oublier d’où l’on vient et avec qui nous nous sommes construits", en se remémorant quelques souvenirs des rencontres de basket torrides que son père arbitra.