Lunac. Un marché de Noël autrement

Un marché de Noël autrement ! Dire que le village de Lunac se démarque de ce qui se fait ailleurs et proche est d’une réalité indéniable. En effet, alors que l’hiver frappe à la porte de l’agenda, si on reprend les standards horaires des marchés arrivant de bien plus loin dans l’Hexagone septentrional. En effet, le rendez-vous est fixé de 16 heures à 22 heures à l’heure où, dès potron-minet, la nuit enveloppe la vie. Mais comme le rendez-vous s’annonce chaleureux grâce à la présence d’une belle armada de stands, météo et mercure n’ont qu’a bien se tenir. Même si le second s’amuse à faire du yoyo, bien emmitouflé et réchauffés par un chocolat ou un vin chauds, chacun y trouvera son compte. Une ambiance nocturne, en extérieur au cœur du bourg, où se trouve la mairie, mais rebaptisée place Saint Jean-Baptiste suite à l’adressage. Il y aura des stands en tous genres, allant des décos de Noël faites maison, des gourmandises alertant les papilles afin de préparer les repas festifs pour le mieux, la possibilité de casser une petite croûte sur place en se retrouvant entre habitants et amis. Et sur le coup de 17 heures, l’église du village résonnera des voix polyphoniques des chœurs fouilladais de Double Croche et Villefranche de l’ensemble vocal du Rouergue.