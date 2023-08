VIDEOS. Un feu virulent ravage 480 hectares de forêts, des milliers de personnes évacuées dans les Pyrénées-Orientales

Un départ de feu très important s'est déclaré ce lundi vers 16 heures près de Saint-André dans les Pyrénées-Orientales. Le feu n'est toujours pas maîtrisé, et le combat des soldats du fau "va durer toute la nuit".



Pyrénées-Orientales : des centaines d'évacuations, au moins 50 hectares brûlés

Un très important incendie s'est déclaré ce lundi 14 août vers 16 heures vers Saint-André, entre les communes de Sorède et d'Argelès-sur-Mer, selon nos confrères de L'Indépendant. La population de deux campings (environ plus de 3 500 personnes) ainsi que des dizaines d'autres personnes ont été évacuées. Selon son maire, le village de Saint-André est comme "encerclé par les flammes" et un Intermarché ainsi que des habitations du sud du village ont été évacuées. Des détonations dues à des explosions de bouteilles de gaz ont été entendues.

Plus de 230 sapeurs-pompiers ainsi que d'importants moyens aériens (canadair, Pélican, Milan et Dash, plus des hélicoptères bombardiers d'eau) ont été mobilisés pour combattre cet incendie "assez virulent".

Plus de 500 pompiers, 13 avions et hélicoptères

Preuve de sa virulence, peu avant 20 h 30, quelque 300 hectares de forêts sont déjà partis en fumée, six fois plus qu'à 19 heures (plus 50 hectares) et l'incendie est toujours en cours vers 21 heures, et "en propagation libre". Si bien que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a décidé d'une hausse des moyens mis en oeuvre pour combattre les flammes. "Un incendie d’une grande violence est en cours dans les Pyrénées-Orientales, a-t-il dit sur Twitter. J’appelle la population et les vacanciers à la plus grande vigilance. Des moyens importants sont engagés : 13 avions, 3 hélicoptères et plus de 500 sapeurs-pompiers. Courage à eux."

Plus de 480 hectares en fumée

Vers 22 heures, l'incendie avait déjà parcouru plus de 480 hectares de forêt et n'était toujours pas maîtrisé, attisé par de fortes rafales de vent. Deux maisons, un camping ainsi qu'un camion de pompiers ont également fini en cendres, mais pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer. Selon le préfet des Pyrénées-Orientales, "le combat va durer toute la nuit".