Fêtes, concerts, visites, bals, concours : les animations de ce mardi 15 août

De nombreuses animations en Aveyron pour ce jour férié.



Aubin.

- Quine de la pétanque du Gua, à 15 h.

Bouillac.

- Fête ; concours de belote, à 20 h 30.

Bozouls.

- Brocante - vide-greniers,

Brommat.

- Visite guidée du moulin de Burée, tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14 h à 18 h.

Cassuéjouls.

- Pentathlon à 10 h et 13 h ; soirée paëlla à 20 h,

Castelnau-Pégayrols.

- Visites guidées du village médiéval, du lundi au vendredi à 11 h et à 16 h.

Centrès.

- Fête ; 15 h, concours de pétanque en doublette ; 20 h, repas dansant.

Comps-la-Grand-Ville.

- Fête ; 8 h 30, déjeuner aux tripous ; 9 h et 14 h 30, concours de pétanque ; 15 h, jeux pour enfants ; 19 h 30, repas dansant.

Condom-d’Aubrac.

- Fête 8 h, déjeuner aux tripous ; 15 h, spectacle équestre ; 16 h, spectacle folklorique ; 20 h, repas ; bal avec Guillaume Fabre.

Coubisou.

- Fête ; déjeuner aux tripous ; jeux divers ; 16 h, spectacle folklorique ; repas ; bal avec Liberty Music Disco.

Cransac.

- Marché des producteurs de pays, à 18 h 30, dans le parc thermal.

Durenque.

- Visite du moulin, de 14 h 30 à 18 h 30, au Moulin de Roupeyrac.

Entraygues-sur-Truyère.

- Lecture musicale harpe et poésie, à 16 h à la chapelle du Pontet.

Espalion.

- Visite du château de Calmont - visites guidées diverses, de 10 h 30 à 19 h 30.

- Ouverture de la chapelle des Pénitents, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis de 14 h 30 à 18 h 30.

La Cavalerie.

- À Clé des champs, les jeunes musiciens du stage d’été en concert, à 17 h et à 20 h 30.

Laissac.

- Marché d’été de 8 h à 12 h.

Muret-le-Château.

- Fête ; 7 h, déjeuner tripous ; 16 h, animation avec Yves Laverhnes ; 20 h, repas.

Najac.

- Foire à la brocante : 21 h, repas.

Naucelle.

- Concert orgue et flûte traversière, à 17 h, à l’église St Martin.

Réquista.

- Visite du musée, de 10 h à 16 h, à Lincou.

Saint-Amans-des-Cots.

- Fête : 8h, déjeuner aux tripous ; 16 h 30, corso fleuri ; 20 h, repas ; 23 h, feu d’artifice ; bal.

Saint-Christophe-Vallon.

- Fête du 15 août à Testet - 8 h déjeuner aux tripous, manchons de canard ou tête de veau - 15 h quine - 20 h repas dansant.

Saint-Cyprien-sur-Dourdou.

- Fête des Parisiens ; 8 h, déjeuner tripous/tête de veau ou steak ; 15 h, tournoi des Gonflés ; 18 h, apéro banda ; 19 h 30, marché des produits régionaux ; bal.

Saint-Hippolyte.

- Fête de Pons ; 14 h 30, concours de pétanque et concours de belote ; 15 h, jeux de piste ; 18 h, concours de tir à la corde.

Saint-Martin-de-Lenne.

- Fête ; vide-greniers ; 8 h, déjeuner tripous/tête de veau ; 9 h 30, rassemblement de mobylettes anciennes ; 14 h, concours de pétanque en triplette ; 19 h, apéritif animé par le groupe « Les Duganels », 20 h, repas.

Saint-Parthem.

- Fête à Port d’Agrès ; 10 h 30, pèlerinage à Notre-Dame-de-Gironde ; 20 h, repas, 23 h, bal.

Sainte-Geneviève-sur-Argence.

- Repas dansant animé par la Bourrée de l’Argence, à 20 h 30, à Orlhaguet.

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- Concours de pétanque, jusqu’au mardi 29 août à 19 h sur la place du village.

Salles-Curan.

- Fête des Canabières ; 8 h, déjeuner aux tripous ; 15 h 30, spectacle folklorique avec la Bourrée du Viaur ; 18 h, thé dansant suivi d’un bal.

Salles-la-Source.

- Fête à Séveyrac ; 8 h, déjeuner aux tripous/tête de veau/cuisse de grenouilles ; 14 h, concours de pétanque ; 17 h, thé dansant ; 20 h 30 repas ; bal.

Thérondels.

- Fête : 9 h, tripous ; 14 h 30, tournoi de bubble-foot et baby-foot humain ; 17 h, vélos déguisés ; 19 h, repas animé par Nicolas Puechmaille ; 21 h, disco ; 22 h 45, retraite aux flambeaux ; 23 h, feu d’artifice.