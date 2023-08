Marcillac-Vallon. Les cyclistes de l’ECVD en balade estivale dans le puy de Dôme

Pour sa sortie de fin de saison, l’Entente du Vallon et du Dourdou s’inspire chaque année du parcours d’une étape du Tour de France. Cette année, c’est la dixième, celle qui a conduit les coureurs de Vulcania à Issoire qui a été choisie pour un programme sportif de 3 journées sur les routes sinueuses qui entourent le puy de Sancy, avec un hébergement à Murol (63) au pied du célèbre château décrit par Georges Sand dans un de ses romans. Au menu quelques cols emblématiques comme le col de Guéry, la Géneste la Croix Saint-Robert ou encore la Croix Morand. Des panoramas magnifiques aussi avec notamment le lac Chambon et le lac Pavin, point de départ d’une belle et longue randonnée préparée par Jean Pierre Revel pour le groupe des marcheuses. Le dernier jour, sur le chemin du retour, le peloton a emprunté les routes du Cantal en franchissant le col de Serre et le puy Mary et même le col de Prat de Bouc pour les plus costauds qui en 3 jours ont parcouru près de 400 km avec quelque 6 000 mètres de dénivelé positif !