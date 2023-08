Salles-la-Source. Les fruits, c’est l’affaire de Variétés locales 12

Variétés locales 12 est une association qui a pour but de sauvegarder le patrimoine fruitier aveyronnais. La seule solution pour conserver les variétés de fruitiers, qui, par leurs fruits, ont fait la bonne santé de nos ancêtres, est de renouveler les plantations d’arbres dans des vergers de sauvegarde. Chose également possible chez les particuliers sensibles à cette biodiversité ou simplement désirant avoir de bons fruits d’origine locale.

Si la production est au rendez-vous, il faut conserver la récolte. La solution proposée par VL12 est de réaliser de la transformer en jus de fruit. Pour cela, des ateliers de pressage et de pasteurisation sont mis en place, dont un à Salles-la-Source, place du Griffoul. "Nous sommes opérationnels dès à présent pour recevoir les premières récoltes au fur et à mesure de la maturité de certaines variétés. Il faut simplement téléphoner pour prendre rendez-vous au 06 02 26 31 44 et être adhérant à l’association VL12. Il est possible d’adhérer sur place" explique Robert Saules, responsable de l’organisation de cet atelier.

Dans le but de promouvoir les actions de VL12, des démonstrations seront organisées à l’occasion des journées du patrimoine, les 16 et 17 septembre. Au quotidien, les visiteurs sont les bienvenus, lorsque l’atelier fonctionne, pour avoir toutes les explications sur la conservation des jus de fruits et même des conseils sur les variétés locales utilisées pour la plantation d’un verger, en attendant la fête des fruits qui aura lieu à la salle des fêtes de Salles-la-Source le 5 novembre.