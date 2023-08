Bozouls. Quatuor à cordes pour un été

Un concert est organisé par l’association "Jamais sans toit" le samedi 19 août à 20 h 30 en l’église Saint Pie X.

Depuis 2020, Antoine et Clément Berlioz se produisent chaque été pour l’association "Jamais sans toit" avec le quatuor Gaïa.

Cette année, ils ont souhaité partager la scène avec deux personnes qui leur sont chères, avec qui ils formaient de 2014 et 2018 l’Ensemble Instrumental du Rouergue : Alexandre Alvarez et Samia Zidi.

Le quatuor interprétera un programme pensé autour du quatuor n° 3 en fa op. 73 de Dimitri Chostakovitch : chef-d’œuvre écrit en 1946 dont les 5 mouvements résonnent comme autant de tableaux décrivant l’ambiance de la décennie qui vient de s’écouler en URSS. (I-Allegretto- II. Moderato con moto- III. Allegro non troppo- IV. Adagio- V. Moderato). Clément Berlioz, 2013 à 2016, il est premier violon du quatuor à cordes de l’armée de terre avant d’intégrer l’Orchestre de l’Opéra National de Paris.

Samia Zidi. C’est à 6 ans qu’elle découvre le violon, et poursuivra ses études au pôle supérieur 93 au cœur de la Seine-Saint-Denis. Elle en sortira avec son DNSPM dans la classe de Ann-Estelle Medouze, violon super-soliste de l’Orchestre National d’Île-de-France.

Antoine Berlioz (alto). Né dans une famille où la musique tient une place toute particulière. Après un Master de musique de chambre et d’alto au CNSM de Paris, il part en 2020 en tournée avec l’Orchestre National de France, en Suisse puis en Chine pour jouer sous la direction d’Emmanuel Krivine.

Alexandre Alvarez (violoncelle), est diplômé d’un Master soliste récompensé du prix Denis de Marignac à la Haute École de Musique de Genève. Il a fait partie de la prestigieuse Académie Jaroussky et a pu se produire à plusieurs reprises à la Seine Musicale de Paris, il est régulièrement appelé à jouer au sein des orchestres genevois comme l’Orchestre de la Suisse Romande ou l’Orchestre de Chambre de Genève et en tant que violoncelle solo par l’Ensemble Microcosme et l’Orchestre Amalgame.