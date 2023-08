Bientôt des vélos cargos électriques à quatre roues pour faciliter les livraisons en centre-ville

(ETX Daily Up) - La municipalité de New York souhaite autoriser prochainement la circulation de vélos cargos à quatre roues, afin de réduire le nombre de camions de livraison présents en ville. Ces véhicules, qui se présentent sous la forme de véritables mini-fourgonnettes à pédales, font déjà l'objet de tests dans plusieurs grandes villes européennes, y compris à Paris.

La ville de New York veut favoriser le développement de ces vélos cargos électriques à quatre roues, des petites camionnettes de livraison équipées de pédales qui permettent de transporter des marchandises sans émettre le moindre rejet de CO2 dans l'air. Ce type de véhicule présente de nombreux avantages, à commencer par le fait de pouvoir circuler sur les voies cyclables et de se déplacer facilement dans des rues étroites ou des zones d'ordinaire piétonnes. Bien qu'ils ressemblent aux camionnettes de livraison compactes, ils fonctionnent comme n'importe quel autre vélo cargo électrique.

Ce qui n'est encore qu'une proposition vise à utiliser ces engins pour les livraisons dites du dernier kilomètre. Le but est évidemment de faire baisser le nombre de camions de livraison en circulation dans New York, des véhicules à la fois polluants et envahissants, sources régulières d'engorgements et de situations de stress dans les rues de la ville.

Cela fait déjà de nombreuses années que des vélos cargos plus classiques sillonnent les rues de la ville pour livrer différents types de marchandises. Leur utilisation accrue, renforcée par des véhicules à quatre roues, devrait évidemment être bénéfique pour l'environnement. En moyenne, un camion de livraison peut en effet être "remplacé" par deux vélos cargos, réduisant les émissions de CO2 dans l'air de 14 tonnes par an, annonce Ydanis Rodriguez, commissaire du département des transports de New York, dans un communiqué. En 2022, les vélos-cargos ont effectué plus de 130 000 trajets, livrant plus de 5 millions de colis, selon le Département des Transports (DOT) de New York.

Parmi les modèles existants, l'eQuad d'UPS est sans doute le plus évolué. C'est en tout cas celui qui profite aujourd'hui de la meilleure exposition, puisqu'il roule déjà, à titre expérimental, dans différentes villes européennes, de Dublin à Copenhague, en passant par Amsterdam, Stockholm ou encore Paris. Pour l'instant, l'eQuad dispose d'une autonomie d'environ 60 km, mais est doté d'un système d’échange de batteries rapide afin de pouvoir continuer à assurer ses livraisons.

Ces géants du commerce qui misent sur les livraisons par vélos cargos électriques.

Des vélos cargos pour prendre le relais des camions pour les livraisons en ville.