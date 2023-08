Soulages-Bonneval. Fête de la Ste-Anne

Cette année la fête de la Ste-Anne a commencé par un concours de belote. Salle comble le vendredi soir, pour le quine sans ordinateur.

Le samedi après-midi, rendez-vous à l’Auberge du moulin, où étaient proposées des parties de pêche pour les enfants tandis que 38 équipes participaient au concours de pétanque. La météo estivale a ravi les participants ; les enfants ont pêché chacun leur tour 6 truites. L’heure du goûter arrivant, tous les enfants se sont retrouvés chez Marie-Hélène, pour déguster une collation.

En soirée près de 400 jeunes se sont retrouvés pour le bal disco. Le dimanche, commençait par le petit-déjeuner aux tripoux où plus de 200 parts ont été dégustées. Après la messe de la Ste-Anne, tous ont partagé le verre de l’amitié offert par la municipalité. L’association 4X4 Aubrac a fait le show tout l’après-midi devant un large public venu admirer la dextérité des pilotes et la puissance de leurs bolides sur un parcours rempli de bosses, trous, eau etc.

En début de soirée rendez-vous devant la salle des fêtes pour un moment convivial avec une ambiance musicale des années 80/90, suivi du repas accompagné par un concert du groupe "La Déryves". Environ 500 personnes se sont installées avec leurs plateaux profitant de la musique tout en se régalant.

Félicitations aux jeunes pour leur implication.