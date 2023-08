Baraqueville. Lax en fête les 8, 9 et 10 septembre

Les 8, 9 et 10 septembre, tout comme la commune de Baraqueville, le comité des fêtes de Lax célèbre ses 50 ans d’existence cette année. Dernièrement, les membres du comité se sont réunis pour dévoiler un programme exceptionnel qui se déroulera sur trois jours. Il débutera le vendredi soir par un marché gourmand (producteurs locaux) suivi de la retransmission du match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby (France / Nouvelle-Zélande). Le groupe La Déryves clôturera cette première soirée.

Le groupe "On naît pas bon mais on s’marre" ouvrira les festivités du samedi soir qui se dérouleront en plein air si le temps le permet. Puis, le groupe Sangria Gratuite qui fête ses 25 ans de scène avant de terminer avec le groupe Motel. Plateaux-repas, soupe au fromage et restauration rapide seront servis toute la soirée.

Le dimanche, le traditionnel déjeuner tête de veau-tripoux réunira les plus gourmands. Cette dernière journée se poursuivra par le concours de pétanque et des jeux pour enfants seront installés (les plus courageux pourront défier le vide en gravissant le mur d’escalade ou en empruntant la tyrolienne). Un apéro-grillades clôturera ce week-end festif. Pour profiter pleinement de tout cela, l’accès à la fête sera libre durant tout le week-end.