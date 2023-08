Sénergues. Patrimoine, harpe et poésie en Vallée du Lot aujourd’hui

C’est le cocktail qui est proposé ce jeudi 17 août par les organisateurs avec à 16 heures, la visite gratuite et commentée de Montarnal, sa chapelle du XIIe avec ses grilles en fer forgé par Jean-Claude Richard et du jardin médiéval et le donjon du château par Gérard Revel son propriétaire.

A 18 heures, en l’église de Notre-Dame-d ’Aynès, la jeune et prodigieuse harpiste, Zoé Buyck, proposera un récital poétique.

En effet heureuse de faire participer le public, elle a confié à plusieurs volontaires le soin de lire des poèmes qui alterneront en adéquation avec les compositions baroques, romantiques ou plus contemporaines françaises et étrangères de son répertoire évoquant la nature. Cette harpiste exceptionnelle qui a découvert la harpe à 5 ans cumule les premiers prix tant en France qu’à l’international, lauréate 2023 de la Fondation Véronique Daverio, n’est pas une inconnue. Elle s’est déjà produite en 2018 et 2019 en la chapelle de Montarnal, où, elle a étonné et ravi son auditoire.

Depuis elle a fait encore d’énormes progrès, ce qui laisse augurer un bel instant musical.

Entrée à libre participation.

Une participation qui permettra à Zoé de financer la suite de sa formation de haut niveau.