Sébrazac. 48 équipes pour la belote de juillet

Salle des fêtes de Sébrazac, 48 doublettes se sont inscrites pour le concours de belote mensuel proposé par Sébrazac Initiative. Une fois de plus, l’association a rassemblé de nombreux joueurs pour en découdre autour du tapis vert.

Les parties se sont déroulées dans une ambiance familiale et, pendant les pauses, chacun pouvait se désaltérer au bar et se régaler de gâteaux maison. Tout était réuni pour passer une belle soirée.

Podium de la soirée : 1. Philippe et Ivan gagnent les jambons. 2. Milou et Pascal emportent les corbeilles rouergates. 3. Michel et Pierre, les Roquefort.

Le prochain concours de belote est programmé pour le 26 août.