Aveyron : mais que vient faire l'ancien footballeur Djibril Cissé à la fête de l’élevage de Mur-de-Barrez ?

La municipalité et les Jeunes Agriculteurs du Carladez font venir l’ex-footballeur en qualité de DJ samedi 19 août en soirée.

Sa venue pourrait presque faire oublier la raison première du retour de la fête de l’élevage en Carladez les 18 et 19 août à Mur-de-Barrez. Il faut dire que ce n’est pas tous les jours qu’une star du ballon rond vient mixer aux confins du Nord-Aveyron. "Voilà comme on se bouge…", glisse Pierre Ignace, maire de Mur-de-Barrez, pas peu fier de disposer de DJ Tcheba alias Djibril Cissé sur l’affiche de la fête de l’élevage du Carladez. Mais avant ce DJ set avec aussi derrière les platines, Jordan Patural (venu déjà en juillet dernier à Mur-de-Barrez) et Morgan Nagoya, c’est bien la vitalité de la campagne du Carladez qui est mise à l’honneur. "L’objectif est de faire découvrir l’agriculture auprès des touristes et des Parisiens en été pour échanger, répondre aux questions. C’est aussi l’occasion d’attirer du monde, de s’amuser pour les jeunes car on est loin de tout", rappelle Amy Delpech, coprésidente de l’association des Jeunes Agriculteurs du Carladez avec Bruno Albouze.

Une association pour relancer la fête de l’élevage, et à travers elle, montrer l’attractivité du territoire. "Il y a vingt exploitations et sept jeunes agriculteurs viennent de s’installer, le but est de les mettre à l’honneur pour créer un moment d’échange. La reprise des installations est aussi un défi d’où l’importance de valoriser le métier. Et on a tenu à fédérer au-delà du monde agricole", déclare Pierre Ignace. Avec la venue de Djibril Cissé, sur le parc de la Corette, les résidents de la maison de retraite située à quelques pas (de danse) auront aussi loisir à bouger. Plus sérieusement, l’événement est avant tout le retour de la fête de l’élevage comme le constate Fanny à l’accueil de l’office de tourisme de Mur-de-Barrez. "Les gens sont très contents du retour de la fête car ils en sont nostalgiques et ravis que ce soit des jeunes qui s’en occupent." C’est bien d’ailleurs bien là l’essentiel. Et cela sera mis en valeur lors du coup de projecteur proposé par l’association Ciné Mur vendredi 18 août en soirée pour ouvrir la fête de l’élevage. Ce documentaire permettra de remonter le fil de l’histoire de l’élevage du Carladez où figurera notamment Amy qui a repris l’exploitation familiale des grands-parents. De l’émotion donc, qui se poursuivra samedi à11h30 au son de la cabrette, à l’odeur alléchante du cochon à la broche, des bovins qui seront bénis (tradition oblige !), des jeux pour enfants et l’occasion d’échanger avec les éleveurs. Un agréable moment de partage en perspective.