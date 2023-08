Bagarres avant Rodez - ASSE : la LFP met le dossier en instruction

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a décidé ce jeudi 17 août de ne pas encore statuer sur les bagarres ayant éclaté dans le parcage visiteurs du stade Paul-Lignon, samedi dernier avant un Raf - ASSE (2-1) comptant pour la 2e journée de Ligue 2.

" Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction ", a ainsi fait savoir en début de soirée l'instance. Précisant que " la décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 30 août 2023, à 18 heures, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport."

A lire aussi : Bagarres avant Rodez - ASSE : au lendemain des heurts, un dispositif de sécurité qui interroge

A lire aussi : Bagarres avant Rodez - ASSE : moins de 10 blessés, deux évacués à l'hôpital, premier bilan des affrontements au stade Paul-Lignon

A lire aussi : VIDEO - Football : les supporters des Verts continuent de se battre, les joueurs rentrent aux vestiaires, une cellule de crise activée

Pour rappel, samedi 12 août, juste avant le coup d'envoi du match, des supporters stéphanois des groupes Magic fans et Green Angels se sont affrontés lors d'une bataille rangée dans l'enceinte du parcage visiteurs du stade Paul-Lignon. Un pugilat nécessitant l'intervention des CRS, déployés sur la pelouse et qui sont parvenus à ce que les incidents ne s'élargissent pas plus. Néanmoins, les coups ont été échangés de longues minutes, retardant le début du match de 55 minutes et envoyant à l'hôpital deux blessés légers.