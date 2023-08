Bagarres avant Rodez - ASSE : au lendemain des heurts, un dispositif de sécurité qui interroge

Malgré un arrêté préfectoral et des forces de l’ordre en nombre, une grande violence s’est invitée avant le match de Ligue 2 Rodez - Saint-Etienne samedi. Et pose ce dimanche pas mal de questions.

Samedi soir, quelques minutes après le coup de sifflet final, la préfecture de l’Aveyron a tenu dans un communiqué de presse concernant les rixes entre supporters stéphanois – ayant quand même repoussé le coup d’envoi d’une heure – à "saluer le travail de l’ensemble des forces de sécurité mobilisées pour l’événement au bénéfice de la sécurité de nos concitoyens". Dont acte.

Pourtant, les interrogations étaient nombreuses dans l’enceinte de Paul-Lignon sur ce "travail". Alors qu’un cordon de CRS et de nombreuses forces de police avaient été déployés pour l’accueil des visiteurs, pourquoi ne sont-ils pas intervenus lors de la rixe ? Alors que celle-ci prenait de l’ampleur dans les travées de Paul-Lignon, les forces casquées ont réalisé un cordon de sécurité afin de protéger la pelouse de toutes intrusions, en face des deux groupes d’ultra pouvant aisément en découdre… Et ne se gênant pas pour ! "Pourquoi n’ont-ils même pas fait usage de gaz à lacrymogène ? Ils vont se tuer si on les laisse faire !", s’étonnaient bon nombre de spectateurs, médusés devant ce si triste spectacle et tant de violence…

Le club avait pris ses dispositions

Du côté des supporters stéphanois, au lendemain des heurts, on se questionnait également de cette attitude passive des garants de l’ordre. D’autant plus que sur les réseaux sociaux, le ton était déjà monté dans la semaine entre les deux groupes d’ultras : les Magic Fans et les Green Angels. Selon plusieurs spécialistes, le désaccord latent trouverait son origine dans le positionnement politique de chacun des deux camps : l’un à l’extrême gauche, l’autre à l’extrême droite… Cette bataille rangée dans les travées de Paul-Lignon n’était-elle ainsi pas plus prévisible ?

Autant de questions qui resteront certainement sans réponse, alors que la commission de discipline de la LFP devrait également se saisir du sujet, avec la possibilité de nouvelles sanctions notamment pour l’ASSE. Selon nos informations, le Rodez Aveyron football avait pour sa part pris ses dispositions en augmentant fortement le nombre de stadiers. Las, cela n’a pas suffi.