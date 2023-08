Bagarres avant Rodez - ASSE : le départ des supporters stéphanois s'est déroulé dans le calme

Après les affrontements au stade Paul-Lignon entre les supporters stéphanois quelques minutes avant le début du match de Ligue 2 de la 2e journée, la sortie des supporters de Saint-Etienne s'est déroulée dans le calme.

À partir de 18h15, les supporters stéphanois en parcage ont été dirigés vers la sortie du stade Paul-Lignon. Rue Eugène Loup, entre deux barrières de sécurité, deux bus ont récupéré un premier groupe de supporters.

Une dizaine de minutes plus tard, un bus et trois minibus ont affrété les supporters restants de l'autre groupe de supporters. "Une mesure de sécurité évitant que les deux groupes se rencontrent", explique un agent de sécurité présent sur place. Le départ des 350 supporters de Saint-Etienne, très bien encadré par la sécurité de Rodez, s'est déroulé dans le calme et sans accroc.