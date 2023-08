Covid-19 : le nouveau variant Eris gagne du terrain, quelles sont les règles à respecter si vous êtes positif ou cas contact ?

Avec l’apparition d’Eris ou EG.5.1, le nouveau variant désormais majoritaire en France, on vous rappelle les règles à suivre en cas de symptômes, de test positif ou de contact avec une personne malade.



Depuis fin juillet, le Covid-19 recommence à faire parler de lui en France. Si le nouveau sous-variant d’Omicron présente un risque de santé publique "faible", selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la vigilance est de mise.

Que faire en cas de symptômes ?

Dès l’apparition de symptômes évocateurs du Covid-19, l’Assurance maladie recommande de :

- bien respecter les gestes barrières (port du masque, distanciation physique, hygiène des mains...) ;

- éviter le contact avec les personnes fragiles ;

- prévenir votre entourage (personnes vivant sous le même toit, amis, collègues...) ;

- réaliser un test antigénique ou RT-PCR sans ordonnance ;

- contacter votre médecin traitant ou, en son absence, un autre médecin de ville

- et, dans la mesure du possible, télétravailler.

Que faire si vous êtes testé positif ?

Si le test au Covid-19 s’avère positif, vous n’êtes plus tenu de vous isoler.

Cependant, vous devez :

- prévenir votre famille, votre entourage et les personnes croisées "dans les 48 heures avant l’apparition des symptômes ou dans les 7 jours avant le test positif en l’absence de symptômes", indique l’Assurance maladie ;

- appeler votre médecin traitant sans délai pour une consultation en présentiel ou en téléconsultation afin qu’il évalue l’importance de vos symptômes et assure votre suivi ;

- prendre sa température deux fois par jour pour surveiller votre état de santé ;

- appliquer les gestes barrières et éviter les contacts avec les personnes fragiles ;

- privilégier au maximum le télétravail ;

Que faire en cas de contact avec une personne malade ?

Si vous avez été en contact avec une personne testée positive au coronavirus, vous n’avez pas à vous isoler mais il vous est recommandé de :

- respecter les gestes barrières ;

- porter un masque ;

- éviter le contact avec les personnes fragiles et à risque ;

- réaliser un test de dépistage en cas d’apparition de symptômes du Covid-19.

Doit-on encore se faire tester ?

Il est toujours possible de se faire dépister en pharmacie ou dans un laboratoire de biologie médicale. Les tests ne sont toutefois plus remboursés à 100 % depuis le 1er mars 2023, à quelques exceptions près. C’est le cas, selon l’arrêté, des plus de 65 ans, des mineurs, des patients en affection longue durée (ALD), des soignants et du personnel des établissements de santé. Pour les autres, il y aura un reste à charge, y compris si le test est prescrit par un médecin. Une somme qui pourra être prise en charge par la complémentaire santé, si vous êtes couvert.

Quid de la vaccination ?

Le rappel vaccinal est toujours recommandé aux personnes à risque de développer des formes graves du Covid-19. Une campagne de vaccination sera organisée à l’automne, sur le modèle de celle de la grippe saisonnière et ouverte aux mêmes publics. À savoir, les plus de 65 ans, les personnes atteintes de comorbidités, les immunodéprimés et leur entourage, les femmes enceintes, les résidents d’Ehpad et unités de soins de longue durée (USLD).