Covid long : ce que l'on sait de la plateforme de prise en charge lancée d'ici fin 2023, déjà 500 malades concernés en Occitanie

La députée Stéphanie Rist annonce sa mise en service. L’idée : mieux informer sur les possibilités de prise en charge et assurer un meilleur suivi de cette maladie.

L’annonce a été faite mardi 29 août par le médecin et députée Renaissance du Loiret Stéphanie Rist sur Franceinfo.

La plateforme de recensement et de prise en charge des malades du Covid long, prévue par la loi du 24 janvier 2022, va bientôt être mise en place et en service.

Fatigue intense, essoufflement...

"Elle doit arriver avant la fin de l’année", a indiqué la députée.

Le but ? Primordial pour toutes celles et ceux qui sont touchés par ce virus sur le long terme. L’OMS avait précisé que les symptômes (fatigue intense, essoufflement, dysfonctionnement cognitif) peuvent durer dès l’apparition de la maladie comme ils peuvent réapparaître ensuite.

500 personnes en Occitanie début 2023

Début 2023, en Occitanie, on comptait environ 500 personnes diagnostiquées comme souffrant d’un Covid long et à qui un parcours de soins spécifiques a, par ailleurs, pu être proposé.

"La mise en place de la plateforme va permettre aux gens d’être mieux informés, mieux suivis et de savoir près de chez eux quelles sont les possibilités de prise en charge", a précisé Stéphanie Rist. Les patients qui souffrent ou qui ont souffert de symptômes post-Covid peuvent actuellement être pris en charge par leur médecin traitant.

Ne pas être les oubliés de la crise

Les malades du Covid long ne doivent pas être les oubliés de la crise. Mais pour une meilleure prise en charge financière de tous les malades chroniques du coronavirus, l’association Après J20 demande la reconnaissance de la maladie en affection de longue durée (ALD).

Certains Covid-long déjà reconnus

Il est déjà possible de reconnaître en ALD certains Covid longs ou la prise en charge en maladie professionnelle au cas par cas. Mais la présidente de l’association Après J20, Pauline Oustric, juge ce mode de prise en charge "insuffisant. Et sur le terrain, il y a toujours une grande difficulté de reconnaissance, beaucoup de médecins ne croient pas leurs patients", a-t-elle regretté auprès de FranceInfo.

"C’est difficile à diagnostiquer", répond Stéphanie Rist. Elle explique que "la fatigue peut être liée à plein d’autres raisons, comme les douleurs articulaires", mais admet que "ces diagnostics sont importants, pour la reconnaissance financière et pour la prise en charge médicale des patients".

Bientôt un guide de la prise en charge

En tout cas pour l’État, "la Haute autorité de santé devrait aussi publier prochainement un guide de prise en charge et puis la recherche continue. Les malades de Covid long ne doivent pas être les oubliés de la crise".