Covid-19 : explosion du nombre de cas positifs après les Fêtes de Bayonne, les pharmacies prises d'assaut

Les festayres se ruent dans les pharmacies pour effectuer des tests, 90 % sont positifs dans les Pyrénées-Atlantiques.

Environ 1,3 million de festayres se sont retrouvés pour les Fêtes de Bayonne du mercredi 26 au dimanche 30 juillet 2023. Parmi eux se trouvait un invité non désiré, le Covid-19.

Selon Sud-Ouest, l'immense rassemblement festif s'est transformé en épidémie. Les pharmacies sont prises d'assaut pour effectuer des tests, qui se révèlent positifs à 90 % d'après la sous-préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Via la plateforme Doctolib, l'ensemble des créneau pour réaliser un test sont pris et la vente d'autotests est repartie à la hausse dans l'agglomération de Bayonne.

Du côté espagnol, le quotidien El diario Vasco rapporte que les pharmacies sont très sollicitées au retour des Fêtes de Bayonne.

Pas de reprise de l'épidémie en vue

Les laboratoires Axbio confirment qu'on est passé "de 20 % de cas positifs la semaine avant les Fêtes, à 35 % dans le sud des Landes et dans l'agglomération bayonnaise", a confié le président des laboratoires, Sébastien Boucher, à France Bleue.

Du côté de Santé publique France, on relève en effet un taux d'incidence de 13 cas pour 100 000 habitants, renseigne Laurent Filleul, responsable de la cellule régionale Nouvelle-Aquitaine. Pas de quoi s'inquiéter d'une reprise de l'épidémie en France, fort heureusement.

Depuis le 1er février 2023, il n'est plus obligatoire de s'isoler si vous êtes positif au Covid-19. Il convient cependant de prévenir ses proches et son employeur, et de consulter son médecin traitant pour qu'il délivre un arrêt de travail au besoin.