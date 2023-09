Patrice battu à mort lors des Fêtes de Bayonne : six hommes et une femme interpellés, deux mois après le drame

Une minutieuse enquête a permis de retrouver la trace des suspects en Essonne et en Loire-Atlantique.

Les Fêtes de Bayonne ont été témoins d'un drame, la nuit du 26 juillet 2023. Patrice Laniès, 46 ans, a été violemment tabassé par un groupe d'individus à qui il avait damandé de ne pas uriné devant sa porte. Retrouvé inconscient, la victime a été plongée dans le coma puis est mort de ses blessures à l'hôpital, 10 jours plus tard.

Deux mois plus tard, l'enquête suit son cours pour retrouver les agresseurs. Justice sera peut-être rendue avec l'interpellation de six hommes et une femme qui ont été interrogés jusqu'à 5 heures du matin, dans la nuit de vendredi 29 à samedi 30 septembre 2023, rapporte France Bleu Pays Basque.

Qui a porté le coup fatal ?

Les six hommes sont âgés de 21 à 27 ans, ils ont été mis en examen pour homicide volontaire et non dénonciation de crime et placés en détention provisoire. La femme, âgée de 33 ans, est mise en examen pour non-dénonciation de crime et a été placée sous contrôle judiciaire.

Toujours selon France Bleu, il reste encore à déterminer lequel des suspects aurait porté le coup fatal à Patrice Laniès, car tous rejettent cette responsabilité.

Une "opération de grande ampleur"

Ils ont tous été interpellés dans les départements de l'Essonne et de la Loire-Atlantique, mardi 26 septembre 2023. Une minutieuse enquête et des moyens considérables ont permis de remonter la piste jusqu'à eux. Un communiqué du procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier, indique que 200 policiers ont été mobilisés dans une "opération de grande ampleur".

Un premier suspect de 23 ans avait été arrêté à la fin du mois d'août à Tarbes (Hautes-Pyrénées), mais il s'agissait d'une fausse piste. Il avait été remis en liberté après avoir pu prouver qu'il n'était pas à Bayonne lors des faits.