Covid-19 : vaccins, dates, public ciblé... voici ce qu’il faut savoir sur la campagne de vaccination de la rentrée

Alors que les contaminations au coronavirus repartent à la hausse, "grâce" au nouveau variant Eris, une nouvelle campagne de rappel vaccinal contre le Covid-19 se prépare. Elle sera lancée cet automne à destination des "personnes les plus à risque de forme grave de la maladie", notamment de celles âgées de 65 ans et davantage. On fait le point.

Qui sera incité à se faire vacciner ?

Les personnes plus fragiles vont pouvoir recevoir, à la rentrée prochaine, une vaccination contre le Covid-19. Ainsi que le rapporte jeudi 10 août Le Parisien/Aujourd’hui en France, la Haute Autorité de santé (HAS) a fait une recommandation invitant à l’organisation, "à l’automne 2023", d’une campagne de vaccination destinée aux "personnes les plus à risque de forme grave de la maladie", dans un avis rendu le 23 février (à télécharger ici). Il s’agit "en particulier" :

des personnes âgées de 65 ans et plus ;

des nourrissons à partir de 6 mois, enfants, adolescents et adultes atteints de comorbidités ayant un risque plus élevé de forme grave de la maladie (hypertension artérielle compliquée, problèmes cardiaques, vasculaires, hépatiques, rénaux, pulmonaires, diabète, obésité, cancers, personnes transplantées, personnes atteintes de trisomie 21, de troubles psychiatriques ou de démence) ;

des femmes enceintes ;

des personnes immunodéprimées ;

des personnes atteintes de toute autre comorbidité, en prenant en compte la situation médicale individuelle, dans le cadre d’une décision médicale partagée avec l’équipe soignante ;

des personnes vivant dans l’entourage ou ayant des contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables, y compris les professionnels des secteurs sanitaire et médicosocial.

Comme le rappelle l’Express, il faut néanmoins respecter d’un délai d’au moins six mois entre cette nouvelle injection et la dernière infection ou vaccination contre le Covid-19. Une personne qui ne figure pas dans les caractéristiques citées ci-dessous pourra toutefois recevoir une injection "gratuitement", précise l’Assurance maladie.

Pour rappel, cette campagne de vaccination n’est toutefois pas obligatoire.

A lire aussi : Covid-19 : le nouveau variant Eris gagne du terrain, quelles sont les règles à respecter si vous êtes positif ou cas contact ?

Quand démarrera cette campagne de vaccination ?

Cette campagne de rappel vaccinal contre le Covid-19 débutera à l’automne, conjointement à celle contre la grippe (1). Selon une note interministérielle, consultée par l’Express, cette dernière sera lancée le 17 octobre en métropole, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Ce sera un peu plus tôt pour l’île de Mayotte (le 6 septembre).

A lire aussi : Covid-19 : explosion du nombre de cas positifs après les Fêtes de Bayonne, les pharmacies prises d'assaut

Quels vaccins seront utilisés ?

Les vaccins à ARN messager seront utilisés en priorité. Les laboratoires Pfizer/BioNTech et Moderna développent toutefois de nouveaux vaccins plus "adaptés" contre la souche Omicron et ses variants. Reste à savoir si ces derniers seront disponibles pour l’automne. Mais outre cette dose, pour cette année, les Français seront également incités à se faire vacciner conjointement contre le Covid-19 et la grippe. Une injection qui peut se faire le même jour, dans chaque bras.

(1). La dernière campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a été ouverte le 18 octobre 2022, pour prendre fin le 31 mars.