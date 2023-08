Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. L’artiste Ursula Caruel a animé un atelier d’impressions végétales

Une atmosphère de créativité florissante a envahi les locaux du Corum (tiers lieu de l’Espace Emploi Formation des Causses à l’Aubrac) lors de l’atelier d’impressions végétales qui s’est tenu récemment.

L’atelier a été une célébration immersive de l’union entre l’art et la nature.

Ursula Caruel a guidé les participants à travers l’univers de l’impression végétale. À partir de feuilles d’arbres et de fleurs soigneusement sélectionnées, les participants ont été initiés à la technique fascinante de transférer les textures et les formes des végétaux sur des supports. Une expérience créative qui a permis à chacun de donner vie à leurs propres inspirations, tout en honorant la beauté naturelle qui nous entoure.

L’atelier a créé un espace de partage et d’inspiration. Les participants ont eu la chance de découvrir la passion et l’expertise d’Ursula Caruel, tout en explorant leur propre créativité. Les feuilles d’arbres et les fleurs sont devenues des toiles vivantes, chacune racontant une histoire unique. Présente en Aubrac dans le cadre d’une résidence d’artistes réalisée avec la Communauté des communes des Causses à l’Aubrac, et le soutien de la Drac Occitanie et du Parc naturel régional de l’Aubrac, Ursula Caruel défend un art local et nomade où l’identité du paysage et la mise en vie du dessin sont primordiales.

Elle présentera son projet d’herbier contemporain de l’Aubrac. Suivez le travail d’Ursula :

ursulacaruel.com