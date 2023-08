Manque de "ressources médicales" : nouvelle régulation de l’accès aux urgences à l’hôpital de Decazeville

L'établissement avait connu pareille situation le mois dernier.



Ce vendredi 18 août, à compter de 8 heures et jusqu’au soir 21 heures, et samedi 19 août, à compter de 20 heures et jusqu’au lendemain matin 9 heures, une régulation de l’accès au service des urgences du centre hospitalier de Decazeville est déployée, afin de répondre à des contraintes ponctuelles en matière de ressources médicales.

Ce qui change pour les usagers pendant cette période

Il est demandé de contacter le 15 avant de se déplacer aux urgences.

Pour la nuit du samedi 19 au 20 août, les usagers peuvent également contacter le 3966, dispositif habituel de la Permanence des Soins de la médecine de ville, qui sera joignable selon les modalités habituelles.

Si une personne se déplace spontanément aux urgences sans avoir appelé le 15 au préalable, elle sera invitée à composer le 15.

Les urgences vitales sont bien évidemment admises immédiatement. Si la situation de la personne ne relève pas de soins d’urgences, il sera proposé une solution adaptée.