Calmont. Le sous-préfet visite la commune

Le sous-préfet Christophe Bourbaud, arrivé à Villefranche-de-Rouergue en mai dernier, apprécie d’aller sur le terrain à la rencontre des habitants et des collectivités locales. C’est ainsi qu’il a été accueilli en mairie par David Mazars, maire, et Patrick Frayssignes, adjoint. Il était accompagné d’Alexandra Lecomte, chargée d’ingénierie.

Tout au long de la rencontre il a écouté et interrogé le maire lors de la présentation de la commune. Il dit être "disponible au suivi des différents dossiers" qui arriveront sur son bureau, sachant qu’il peut disposer sur l’aide précieuse de sa collaboratrice. En homme du terrain il a voulu voir la réalité. De la mairie de Calmont, toujours accompagné de David Mazars, il a fait une étape à Magrin sur le chantier de "La Maison de l’Habitat", qui devrait être terminée avant la fin de l’année. À quelques dizaines de mètres se situe le terrain de jeux pour enfants qui est une réussite.

En poursuivant, après un arrêt à l’entrée du futur city stade, de la traversée du village de Ceignac, c’est sur les zones artisanales de Montvert, de Calmont et des Molinières qu’il s’est rendu compte du nombre et de la variété des entreprises situées sur la commune et que s’est achevée cette visite.