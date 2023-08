Saint-Geniez-d'Olt : prêts pour une soirée ciné flipper avec Indiana Jones ?

En marge de la projection en plein air d'Indiana Jones, Patrick Larnaudie propose de jouer avec ses flippers à l'effigie du héros au lasso ce vendredi 18 août à partir de 19h à Saint-Geniez.

La séance de cinéma en plein air proposée ce vendredi 18 août à partir de 19h à Saint-Geniez aura une saveur particulière. En effet avant la projection du film "Indiana Jones et le cadran de la destinée" à 21h, Patrick Larnaudie et son épouse Céline de Flippers Passion mettront à disposition leurs flippers à l'effigie du héros au lasso. Histoire de donner un avant-goût de l'aventure à suivre avec Harrison Ford. Il sera même possible de viser l'extra-balle après le film pour rester dans la peau du héros.

C'est aussi l'occasion d'échanger avec Patrick Larnaudie, passionné et collectionneur de flipper. Il est même l'un des derniers réparateurs, vendeurs et loueurs de France.

En cas de mauvais temps, rendez-vous est donné sur la place de Gaulle.