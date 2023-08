Ventes de livres : Virginie Grimaldi toujours au sommet avec "Il nous restera ça"

(ETX Daily Up) - La romancière française Virginie Grimaldi a accompagné les vacanciers sur les plages à travers le monde une bonne partie de l'été, s'imposant toujours en tête du classement des ventes de livres Edistat avec le format poche de "Il nous restera ça". Elle devance Maud Ventura avec "Mon mari" et Colleen Hoover avec "Jamais plus" qui restent ancrées à la deuxième et troisième place du Top 10 pour la semaine du 7 au 13 août.

Classement des meilleures ventes de livres du 7 au 13 août 2023 :

1. "Il nous restera ça", Virginie Grimaldi (Le Livre de poche)

2. "Mon mari", Maud Ventura (Collection proche)

3. "Jamais plus", Colleen Hoover (Hugo poche)

4. "Tant que le café est encore chaud", Toshikazu Kawaguchi (Le Livre de poche)

5. "A contre-sens T.1 - Noah", Mercedes Ron (Le Livre de poche jeunesse)

6. "Kilomètre Zéro", Maud Ankaoua (J'ai Lu)

7. "Sur la dalle", Fred Vargas (Flammarion)

8. "La faiseuse d'étoiles", Mélissa Da Costa (Le Livre de poche)

9. "Tout le bleu du ciel", Mélissa Da Costa (Le Livre de poche)

10. "Son odeur après la pluie", Cédric Sapin-Defour (Stock)





Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (Edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.