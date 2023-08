Les journées du chant grégorien reviennent à Creissels

Avant les concerts, l’association Cant’Art propose un stage de chants grégoriens, pour la 4e année consécutive, au Prieuré de Creissels, du 16 au 23 août.

Les stagiaires de Cant’Art encadrés par Sylvain Dieudonné, directeur musical, Marthe Davost, chanteuse lyrique, et Anne Guyard spécialiste des textes anciens, se produiront ce dimanche 20 août, en l’église du Sacré-Cœur de Millau à 10 h 30 et au prieuré de Combéroumal à 16 h 30. Après un stage au prieuré de Creissels, les 38 chanteurs donneront également un concert lundi 21 août à 16 h 30 à l’église de la Couvertoirade. Autant de rendez-vous qui rappellent l’histoire de ce lieu et le lien qui unit le village du Sud-Aveyron avec le chant liturgique officiel et ordinaire de l’Église catholique.

Qui se souvient en effet qu’un dimanche, le 14 août 1938, un concert de chants grégoriens était donné en l’église Saint-Julien à Creissels ? Il y a 85 ans. Ce matin-là, six abbés du grand séminaire de Rodez venaient chanter une messe grégorienne à la demande de l’abbé Casimir Fabre. Durant la messe ils ont chanté "avec l’appui de la chorale des hommes" depuis la tribune.

À la fin de l’office, ils ont même exécuté avec une maestria remarquable le motet à 3 voix de César Franck : le Panis Angélicum (pain des anges). L’après-midi lors de la procession du st Sacrement, ils ont entonné le chant très expressif de L’Adoro Te Devote chef-d’œuvre du Moyen Âge de la poésie chrétienne. Ils ont poursuivi leur prestation par le Lauda Sion Salvatorum, accompagné par le cœur d’une trentaine de jeunes garçons que le curé appelle "Ses Papillons Bleus", en raison de leur nombre et de leur tenue. La cérémonie s’est terminée par le "Tantum Ergo Sacramentum", et le "Tota Pulchra es Maria", d’origine indéterminée ; par contre tous les autres textes ont été écrits par Saint-Thomas d’Aquin.