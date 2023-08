Le château de Bertholène, point de départ d'un voyage en BD à travers l'Aveyron

Mardi 22 août, au château de Bertholène, se tiendra la première édition d'un événement inédit consacré à la bande dessinée et à l'Aveyron.

L'Aveyron et la bande dessinée. À première vue, l'association des deux n'est pas évidente. Et pourtant, Alain Soubrié et Philippe Sudres, en passionnés qu'ils sont, ont patiemment compilé des anecdotes, des bulles et des planches en rapport avec le département, ses traditions, ses produits phares, etc. D'ailleurs, tout récemment, Philippe Sudres a d'ailleurs reçu une planche d'un album japonais où l'entomologiste Jean-Henri Fabre, véritable célébrité au pays du soleil levant, est le personnage central.

À partir de leurs recherches, Philippe Sudres et Alain Soubrié avaient organisé une première conférence au mois d'avril dernier. Ils récidivent, mardi 22 août, à partir de 21 heures cette fois-ci au château de Bertholène. Juste avant, à 18h30, se tiendra une séance de dédicaces avec les auteurs Pascal Croci, Philippe Laffitte, Jean-Christophe Vergne et Z'lex. Cet événement est aussi l'occasion d'un jeu concours (jusqu'au 21 août) proposant de dessiner son village en bande dessinée. Des planches de BD vierges sont ainsi à retirer à la Maison de la presse de Laissac ou à la mairie de Bertholène.

Dessiner son village

Ce travail, entamé durant le premier confinement, a donc permis de réunir une somme impressionnante de documents qui méritent d'être connus, et qui permettent de découvrir l'Aveyron sous un autre prisme. "Et puis, nous avons chaque un réseau d'amateurs de bandes dessinées et de collectionneurs qui nous tiennent au courant des différentes sorties en rapport avec le département", explique Philippe Sudres.

À coup sûr, cette conférence en appellera d'autres. "Nous avons encore beaucoup d'idées pour raconter l'Aveyron à travers la BD, et sous beaucoup d'angles différents", sourit Philippe Sudres qui, fort d'une longue expérience dans l'organisation du festival de BD de La Fouillade, compte bien aller à la rencontre des scolaires, par exemple, et trouver d'autres lieux qui pourront accueillir ses conférences.

Plus généralement, le 9e art "intéresse de plus en plus de monde, assurent Philippe Sudres et Jérôme Prat, patron de la Maison de la presse à Laissac qui met à la moindre occasion en avant la littérature. L'univers de la BD est tellement vaste et surprenant, dynamique." Une plongée dans cet univers, nous montre combien il est vaste et surprenant. Avec l'Aveyron en prime".

Voyage en Aveyron à travers la bande dessinée : à partir de 18h30, rencontre et dédicaces avec les auteurs et à 21 heures, conférence par Alain Soubrié et Philippe Sudres. Entrée Libre. Restauration possible sur place.