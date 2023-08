Thérondels. Nigresserre : fauchage et pétanque animent le village

L’association "l’Élan de l’Hospital" a organisé sa traditionnelle journée d’animation avec en point de mire, le concours de fauchage à la faux. La journée a débuté par la cuisson du pain au four à bois du village qui attire toujours autant de curieux. Ensuite les fidèles pouvaient assister à la messe célébrée par le père Marek.

Un peu plus tard ce sont 13 faucheurs qui se retrouvaient sur le pré "daille" (faux) en main pour se mesurer et replonger dans l’ancien temps.

En fin de rang les juges notaient les candidats sur divers critères : largeur de la coupe, tenue du rang, qualité de la coupe, temps. Au final, c’est Gérard Prunet qui s’impose devant Michel Auriel, André Chassang et Alexandre Dumas. Tous les faucheurs ont été récompensés. À midi un repas champêtre réunissait de nombreux convives sur la place du village. Pour continuer la fête les amateurs de pétanque se retrouvaient sur le boulodrome le mercredi 9 août.

Seize équipes étaient en compétition sous un soleil radieux. Après avoir pointé, tiré, fait des carreaux trois doublettes sont montées sur le podium : Breuil Jean-Luc et Yves, Fontana Claude et Delpirou J. Yves, Froment Jérémie et Tafanel Richard. Les huit meilleures équipes ont été récompensées.