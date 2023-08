Brommat. "Sur la route des fromages" : la rando cycliste a connu une forte participation

Malgré le début d’été pluvieux et froid, les traditionnelles "grimpettes du Carladez" ont récemment connu le succès avec plus de 100 participants. Ce succès récurrent est dû à la vitalité du Cyclo Club du Carladez (CCC) encouragé par l’office de tourisme, la participation active de Jeune Montagne, des collectivités locales et des commerces barréziens.

Le tracé retenu correspondait à peu près au parcours labellisé "Route des fromages" qui a été inauguré le 27 juillet par Arnaud Viala, président du Conseil départemental, les conseillers généraux et maires du canton. Trois parcours de 92, 65 et 35 km étaient proposés au choix des participants avec des points de ravitaillement au départ et à l’arrivée ainsi que devant le taureau de Laguiole et à la base nautique de Sainte-Geneviève. À chaque point, des dégustations du "Laguiole" et du "Thérondels", ont été appréciées par les cyclos.

Le Cyclo Club du Carladez remercie les participants, vacanciers et résidents amateurs de vélo qui ont fait l’effort de participer ainsi que les principaux clubs fidèles aux "grimpettes", tels les clubs d’Espalion, de Villefranche, de Naucelle et d’Aurillac.

Tous ont pu apprécier cette randonnée cyclo par la performance sportive exigée, la beauté, la variété et les caractéristiques du territoire nord aveyronnais.