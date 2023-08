Decazeville. Eric Merlo se projette sur notre planète en 2 314

Résidant à Palaiseau (Essonne), profitant de ses vacances au-dessus de Figeac, l’auteur Éric Merlo a tenu une séance dédicace à la librairie la Mine à Feuilles, à Decazeville. Il est aujourd’hui bassiste de jazz, mais aussi passionné de science-fiction (Jules Verne, Philip K.Dick, Jack Vance…). En 2016, il publie son premier roman "Transolā" aux éditions Persée, tome 1 de la trilogie "Tim et le monde d’équinoxe", inventant un monde fantastique dont il réalise aussi les illustrations, les cartes détaillées et les musiques originales (www.monde-equinoxe.fr). Le deuxième volet, "Noo", est sorti en octobre 2017 et le dernier tome "Neverma" en 2019.

Eric Merlo a échangé avec son public, notamment sur son dernier bouquin, pubié récemment, intitulé "Livre", qui nous emmène dans un monde futuriste en 2314, avec la Terre dans un sale état. Est-ce cela qui nous attend ? Comment feront les personnages pour s’en sortir ?….

Les lecteurs retardataires pourront se procurer les ouvrages d’Eric Merlo à la libraire la Mine à Feuilles.