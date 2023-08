Il va faire très chaud cette semaine : voici où se baigner dans la nature en Ouest Aveyron

Cette semaine, les températures explosent. Pour se rafraîchir en temps de canicule, quelques points d’eau dans l’Ouest Aveyron. Attention à la sécurité.





Camping de Belcastel

La qualité de l’eau est jugée « suffisante » par l’ARS au camping municipal de Belcastel. Une petite place a été aménagée en bordure de l’Aveyron, dans une zone ombragée. Informations au 05 65 63 95 61

Base Nautique de Najac

Ouverte d’avril à octobre, la base de loisirs de Najac offre une immersion dans la nature. Il est possible de s’y baigner dans la rivière Aveyron, au pied de la bastide. L’occasion aussi de faire une sortie rafting ou canoë-kayak.

Information et réservation au 05 65 29 73 94

Le pont du Cayla à La Bastide l’Évêque

Le Pont du Cayla (ancien pont gallo-romain) enjambe la rivière Aveyron. Il reliait autrefois le baillage de Peyrusse au village de La Bastide l’Évêque. Et pour le défendre, au-dessus du village disséminé dans le versant rocailleux, un château dressait ses tours crénelées.

Aujourd’hui, les prunelliers, les houx et quelques jeunes chênes recouvrent la pente. L’endroit agréable permet de profiter de la fraîcheur de la rivière. Une fois arrivé à La Bastide L’évêque suivez la direction « Pont du Cayla »

Le lac de Parisot

Situé dans le Tarn-et-Garonne, à la frontière avec notre département, ce plan d’eau de 9 hectares est aménagé pour se baigner. Il est possible d’y pêcher et de profiter d’une aire de jeux, un skate park, une aire de baignade aménagée pour l’été (jeux gonflables, toboggans), et un snack-guinguette. Sur place : camping avec piscine. Entrée du lac payante en été uniquement : Adulte 3 € - Enfants 2 €

Baraqueville - Val de Lenne

Ce plan d’eau artificiel, situé à une centaine de mètres du centre de Baraqueville propose plusieurs activités nautiques durant la saison estivale : baignade surveillée, buvette, locations embarcations nautiques (Pédalo, canoë, kayak, et paddle, planche à voile et optimiste sur réservation). Informations et réservations au centre de Loisirs Sportifs Ufolep du Val de Lenne : 06 01 74 31 51

Prudence

Attention, pour certains de ces sites, l’accès est libre et la baignade, quand elle est possible, est souvent non surveillée. Comme pour toute activité en plein air, il est recommandé de faire preuve de prudence et de respecter l’environnement. Assurez-vous de suivre les règles locales en matière de baignade et de sécurité.

En France, les noyades accidentelles sont responsables chaque année d’environ 1 000 décès et sont la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans.