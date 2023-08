Incendie aux canaries : la "calima" attise toujours les flammes, 4% de l'île de Ténérife a brûlé

Les conditions météo n'arrangent pas la lutte contre ce feu "complexe", avec un vent "très fort" orienté "nord-est/sud-ouest", selon une Aveyronnaise présente sur l'île, même si sur le terrain, un certain optimisme apparaît à nouveau. Mais plus de 8 000 hectares sont partis en fumée.



L 'incendie de forêt qui ravage une partie de l'île espagnole de Ténérife, dans l'archipel des Canaries, a continué de s'étendre dans la nuit de samedi à dimanche, mais aucune zone touristique n'a été affectée pour l'instant.

Selon les autorités locales, 10 villes sont touchées et 11 ont été évacuées par précaution. Dimanche matin, les autorités régionales ont fait savoir que 12.279 personnes avaient été évacuées, révisant à la baisse leur estimation précédente de 26.000 évacuations.

Les vents forts de la "calima" ?

Fernando Clavijo, responsable régional des îles Canaries, a déclaré que la journée de dimanche s'annonçait "très compliquée" pour les pompiers en raison de conditions météorologiques défavorables. Selon Anne Voiriot, une Aveyronnaise de Soulages-Bonneval en vacances à Los Cristianos, au sud de l'île de Tenerife, "le vent est très fort avec une direction de Nord-Est vers Sud-Ouest où se trouvent les plus grosses concentrations touristiques de l’île de Los Gigantes à Los Cristianos". Environ 80 000 touristes seraient actuellement sur cette zone. Anne attribue ce vent à la "calima", un vent d'Est chaud et violent chargé de sable et de poussière provenant du Sahara.

L'incendie s'est déclaré mardi en soirée dans un parc national, sur les flancs du volcan du mont Teide, le plus haut sommet d'Espagne. Il couvre désormais une superficie de plus de 8.000 hectares, soit 4% de la superficie de l'île. Selon la cheffe du gouvernement de Tenerife Rosa Davila, citée par Libération ce dimanche, "la nuit a été difficile mais les décisions prises par les techniciens et les pompiers et brigades forestières ont permis de contenir les flammes. [Leur travail et leur professionnalisme] nous permettent de basculer vers un scénario plus favorable".

Quid des aéroports ?

Selon Reuters, les zones touristiques de Ténérife n'ont jusqu'à présent pas été affectées et ses deux aéroports fonctionnent normalement. Mais les autorités ont relevé que l'incendie court maintenant vers ces zones touristiques du sud, confirmant l'information de l'Aveyronnaise Anne Voiriot, présente sur les lieux. Qui elle "confirme la fermeture des aéroports de Tenerife ce (dimanche) matin". Logée dans un hôtel spécialisé dans l'accueil des personnes à mobilité réduite (elle en accompagne deux à Tenerife), Anne a désormais tous les jours au-dessus de sa tête les fumées des incendies : "Les cendres nous ont fait surtout comprendre que le feu n’est pas loin"...