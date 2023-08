Les bruits blancs, la nouvelle bête noire de Spotify

(ETX Daily Up) - En matière de podcasts, une tendance chasse une autre. Celle du moment concerne les bruits blancs ("white noise", en anglais), ces sons apaisants qui permettraient aux étudiants de mieux réviser leurs cours ou encore aux parents d’endormir plus rapidement les bébés. Les podcasts sur les bruits blancs rencontrent un succès phénoménal sur les plateformes de musique en ligne, pour le déplaisir de certains.

Spotify en fait partie. Le leader mondial du streaming musical aurait réfléchi à la possibilité de bannir, ou du moins de restreindre, les podcasts de bruits blancs sur sa plateforme, selon les informations de Bloomberg. Cette mesure extrême lui aurait permis d’augmenter ses bénéfices annuels de 35 millions d’euros, étant donné la popularité de ce type de contenus en ligne. Pour cause, les bruits blancs génèrent un grand nombre d’écoutes sur les plateformes telles que Spotify, Amazon Music ou YouTube, en raison de leurs propriétés prétendument anti-stress.

Ronflement d’un aspirateur, clapotis de la pluie, vrombissement d’un ventilateur… Les bruits blancs sont des sons dans lesquels toutes les fréquences audibles par l'oreille humaine (soit de 20 à 20.000 Hertz) sont présentes en même temps et à une même intensité. Cette superposition d’ondes sonores saturerait nos récepteurs auditifs, ce qui permettrait de masquer les autres sons environnants, ou du moins de les atténuer.C’est pourquoi les bruits blancs sont souvent présentés comme de puissants alliés pour trouver le sommeil ou se concentrer. Toutefois, leurs vertus thérapeutiques font encore débat au sein de la communauté scientifique. En 2021, des chercheurs de l’université de Pennsylvanie ont même affirmé dans un article, publié dans le journal Sleep Medicine Reviews, qu’ils pourraient altérer la qualité de notre sommeil à long terme.

Un succès qui dérange

Mais il en faut plus pour détourner les auditeurs de ce doudou sonore. Les bruits blancs font partie des contenus les plus populaires sur les services de musique en ligne, et l’un d’entre eux, intitulé "Clean White Noise - Loopable with no fade", a même dépassé le milliard d’écoutes sur Spotify. De manière générale, les bruits blancs et les podcasts de sons ambiants représenteraient trois millions d’heures d’écoute au quotidien sur la plateforme présidée par Daniel Ek, d’après Bloomberg.

Ce succès agace la cohorte d’artistes qui peinent à être écoutés sur Spotify — et donc justement rémunérés— mais aussi le géant suédois lui-même. En effet, ce dernier aurait investi un milliard de dollars dans l’industrie des podcasts depuis 2019, dont 230 millions de dollars (204 millions d’euros) pour s’offrir le studio de podcasts Gimlet Media, et presque 200 millions de dollars (177 millions d’euros) pour The Ringer. Cet investissement colossal n’a pas encore vraiment porté ses fruits : les dirigeants du groupe suédois ont déclaré en juin que l'activité podcast deviendrait rentable d'ici un à deux ans.

Pendant ce temps, des créateurs de podcasts consacrés aux bruits blancs gagnent jusqu’à 18.000 dollars par mois grâce aux annonces publicitaires que contiennent leurs programmes, comme l’avait révélé Bloomberg en 2022. Etonnamment, Spotify et ses concurrents n’ont pas encore investi ce segment du marché des podcasts, et ne semblent pas avoir l’intention de le faire. Le géant suédois a toutefois déclaré qu’il continuerait d’héberger ce genre de contenus sur sa plateforme à l’avenir, bien qu’il ait réfléchi en interne à les interdire. Une bonne nouvelle pour les créateurs indépendants de podcasts de bruits blancs et leurs millions d’auditeurs.