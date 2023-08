Sénergues. Plus de 200 convives pour festoyer à la fête médiévale de Montarnal

Cette troisième édition de la fête médiévale a tenu toutes ses promesses tant en termes de fréquentation que de réussite de la soirée. L’association de Notre-Dame d’Aynès et son président Jean-Pierre Combal étaient ravis de recevoir le maire de Sénergues, mais aussi ceux de Conques-en-Rouergue, de Vieillevie, de Cassaniouze venus en voisins et amis, et également les seigneuries de Sénergues et de Vieillevie dignement représentées.

Le mage de Montarnal, alias Yvan Goudy, de son côté, accueillait gentes dames, damoiselles et damoiseaux, nombre chevaliers en tenue mais aussi des moines franciscains, quelques gueux de passage, tous alléchés par le fumet des cochons grillés au feu de bois, dans la chaleur caniculaire, avec une sauce secrète, par messires Benoît et Éric, aidés par le page Dylan.

Après une halte à la Taverne de Gauzfred, les convives ont pris place dans la venelle pavée du château parmi les tables alignées et décorée avec goût par la gente dame Marie-France Sainte-Croix de Saint-Sulpice. Là, ils ont pu savourer l’excellent repas concocté et servi par les bénévoles de l’association, sous le regard attentif de Jean-Pierre Combal aux petits soins de ses hôtes. Les deux cochons rôtis à souhait, moelleux, savoureux, ont fait le régal de ce festin médiéval, dont le clou fût le spectacle son et lumière. Préparé avec soin par le mage de Montarnal il en a assuré le livret, la mise en scène avec une vingtaine de figurants bénévoles. Avec sa verve, sa faconde naturelle et son talent de conteur, pendant que défilaient sur un écran géant des vues aériennes de Montarnal, de la vallée du Lot, du Dourdou et de Conques, il a continué de narrer l’histoire de la vallée, de ses hommes et du lieu depuis le Xe siècle. Il en a rappelé l’origine avec l’installation d’Arnald fils d’Austrin le Vieux seigneur de Roqueprive, placé à cet endroit pour le protéger et percevoir les droits de traversée sur l’Olt. Sa descendance, Gauzfred de Monte Arnald, à l’âge de 20 ans, a participé à la Bataille de Hastings en 1066 aux côtés de Guillaume le Conquérant. Les reliques de saint Brandan qu’il a ramenées ont été accueillies avec grand faste dans la chapelle seigneuriale et bénies par la haute instance religieuse déléguée. S’en est suivie l’évocation plus tardive d’escarmouches avec des troupes anglaises…

Pour la quatrième édition le mage de Montarnal propose de poursuivre les aventures de Gauzfred de Monte Arnald lors de son pèlerinage au Saint-Sépulcre vers 1070-80. Le charme discret de ce village qui a conservé son caractère authentique des premiers temps de l’ère médiévale en Rouergue a ajouté sa touche patrimoniale à ces festivités très réussies.

En clôture de celles-ci Jean-Pierre Combal a tenu à saluer le travail considérable de tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette fête et les remercie très chaleureusement, sous les applaudissements de tous les participants heureux de cette belle soirée festive et… historique.