Saint-Christophe-Vallon. Un beau succès pour la fête de Testet

Testet, un village où les habitants pourraient quasiment se compter sur les doigts des deux mains, connaît chaque année un formidable bouillonnement festif le 15 août. Cette année encore, les deux rendez-vous gourmands de la journée ont affiché complet, le matin avec le fameux déjeuner tripous/manchons de canard/ tête de veau, le soir avec l’incontournable jambon à la broche dégusté au cours d’un repas dansant animé par l’orchestre Tradition. L’après-midi il aurait fallu pousser les murs de la salle des fêtes pour accueillir tous la foule des amateurs de quine venus très nombreux pour tenter de gagner un des nombreux lots, dont le plus gros, un bon d’achat de 150 € a pris la direction de Valady. Les membres du comité des fêtes adressent un grand merci à la quarantaine de bénévoles qui se sont mobilisés pour assurer le succès de cette belle journée, à la municipalité pour son soutien ainsi qu’à à toutes celles et ceux venus partager avec eux un agréable moment au cœur d’un village qui n’a pas usurpé sa réputation d’accueil et cordialité.