Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Albert Ducloz a rencontré ses lecteurs

Pour cette nouvelle séance de dédicace estivale, la Maison de la presse a accueilli Albert Ducloz. Ce fut l’occasion pour les nombreux lecteurs de faire dédicacer l’ensemble des ouvrages de l’auteur et notamment son dernier roman "Les dames de Fontanges". L’histoire se déroule au début du règne de Louis XIV, à Fontanges, petit village sis au pied de la citadelle médiévale de Salers, dans le Cantal. Au cours d’une chasse à courre donnée pour ses invités par le marquis de Fontanges, le cheval du jeune baron François de Vic, amoureux transi de Diane, la marquise, renverse et blesse mortellement le jeune Bertrand, fils d’un couple de paysans. Le garçon ne survit pas. Les moissonneurs se révoltent et enlèvent le marquis et la marquise pour les obliger, devant tous les villageois réunis, à traverser le village, pieds nus et en chemise, à implorer le pardon des parents de Bertrand. Sitôt libéré par les jacques, le marquis fait appel aux troupes royales pour une vengeance impitoyable. Bien mal lui en prendra.