La colère serait l'émotion la plus puissante pour s'engager dans la cause écologique

(ETX Daily Up) - Des psychologues norvégiens se sont intéressés aux liens entre les émotions des citoyens et la manière dont elles influent sur leur engagement écologique. Les résultats suggèrent que la colère serait un puissant moteur de l'activisme écologique.

Si vous deviez associer une émotion à l’engagement écologique, serait-ce plutôt la colère, la peur ou l’espoir ? Cette question a été posée à plus de 2.000 participants par des psychologues du Centre de recherche norvégien. Les adultes qui ont participé à l’enquête ont été invités à répondre à une série de questions, impliquant notamment leur ressenti par rapport à des sujets précis comme la crise climatique, puis à évaluer (sur une échelle de 0 à 4) l'intensité de leurs émotions telles que la colère, la tristesse, la peur, la culpabilité et l'espoir. Les résultats de cette étude publiée dans la revue Global Environmental Change sont sans équivoque : la colère est un puissant moteur d'activisme. "La colère liée au climat est présente dans les discours de Greta Thunberg et dans les actes d'Extinction Rebellion, mais aussi dans la montée des mouvements de protestation contre les politiques climatiques, tels que les Gilets jaunes", notent d'ailleurs les chercheurs.

Ces dernières années, certaines émotions ont été mises en lumière avec la crise climatique, notamment la peur avec la notion désormais bien connue d’écoanxiété. "Certaines émotions - telles que la peur et l'espoir - ont fait l'objet d'une attention considérable en ce qui concerne les perceptions du changement climatique et l'engagement, tandis que l'effet de la colère climatique est moins bien connu", souligne l’étude. A la question précise :"Qu'est-ce qui vous met en colère à propos du changement climatique ?", les adultes qui ont répondu ont été très clairs : le fait que la crise climatique soit directement provoquée par l’activité humaine. Concrètement, la colère pourrait amener les individus à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à soutenir les politiques climatiques (par exemple l'augmentation des taxes sur l'essence et le diesel) et à participer à des manifestations contre le changement climatique.

Les chercheurs précisent toutefois que la relation entre la colère et l'engagement dans la lutte contre le changement climatique n'est pas toujours claire et peut varier en fonction du type d'engagement en question. "Il est possible que les gens soient motivés pour s'engager dans l'activisme climatique parce qu'ils sont particulièrement en colère. Cependant, il est également possible qu'ils s'engagent initialement pour des raisons sociales (par exemple) et qu'ils deviennent plus en colère à mesure qu'ils en apprennent davantage sur le sujet auprès d'autres manifestants ou des organisateurs de la manifestation", note l’étude. Concernant les autres émotions, la peur et la culpabilité étaient les meilleurs prédicteurs du soutien politique, tandis que la tristesse et l'espoir semblent plutôt impliquer un changement de comportement sur le plan individuel.

L’étude comporte toutefois plusieurs limites, à commencer par le fait qu’elle ait été réalisée exclusivement sur un échantillon en Norvège (un pays riche et grand exportateur de pétrole) et qu’elle repose sur des propos déclaratifs de citoyens et non sur les actions de ces derniers. "La reproduction de l'étude dans des pays plus vulnérables aux effets directs du changement climatique pourrait donner lieu à d'autres réponses", estiment les auteurs des travaux. Avant d’ajouter : "Nos résultats illustrent la nécessité d'éviter les discussions simplistes sur les émotions climatiques et leur potentiel de motivation".