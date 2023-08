Rentrée : les réflexes à adopter pour contrer les effets du jet lag

(ETX Daily Up) - Insomnie, somnolence, troubles digestifs, fatigue, ou manque de concentration : les effets du jet lag sont nombreux et peuvent clairement plomber votre rentrée. Si vous avez changé de fuseau horaire cet été, et subi plus de trois heures de décalage, voici plusieurs habitudes à mettre en place pour ne pas (trop) souffrir du jet lag.

Le syndrome du décalage horaire, que l'on appelle aussi arythmie circadienne et, plus communément, jet lag, survient généralement lorsqu'un individu traverse plusieurs fuseaux horaires - au moins trois. Un phénomène qui perturbe le rythme circadien naturel, autrement dit l'horloge interne du corps, et peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. On parle bien évidemment de fatigue, mais aussi d'insomnie, de somnolence diurne, et autres troubles du sommeil, ainsi que de maux de tête, de difficultés de concentration, et de troubles digestifs et de l'humeur. La liste se révèle assez longue pour réduire à néant tous les bienfaits accumulés pendant la saison estivale. Il existe toutefois des astuces, voire des habitudes à prendre, pour ne pas subir ces méfaits, ou tout du moins les atténuer.

Réinitialiser l'horloge biologique

Voyager à travers plusieurs fuseaux horaires perturbe avant tout l'horloge biologique. Il est donc nécessaire de réaliser un reboot, ou en tout cas de faire en sorte de la chouchouter avant le grand retour des vacances. La première chose à faire est de calquer ses horaires de lever et de coucher sur ceux de la destination finale, en les décalant de façon progressive quelques jours avant le départ. Cela n'annulera pas complètement les méfaits du jet lag, mais permettra de moins bousculer le rythme circadien naturel. Dans la même veine, il est recommandé de s'adapter rapidement aux horaires locaux (en l'occurrence, ceux du lieu de votre habitation), notamment pour le repas et le sommeil, dès le pied posé sur le tarmac.

Qui dit fatigue, voire insomnie, dit souvent volonté de combler le manque de sommeil et de repos par des siestes. Une bonne chose, d'autant plus qu'une récente étude a démontré qu'elles étaient bénéfiques pour les fonctions cognitives, à condition qu'elles soient de courte durée. Non seulement de longues siestes peuvent nuire à la santé, mais en plus elles auront tendance à renforcer les conséquences du jet lag. Un somme de moins de 30 minutes est suffisant pour profiter des vertus de la sieste sans souffrir de ses effets nocifs pour la santé.

Favoriser un sommeil réparateur

Il n'est pas nécessaire d'attendre d'être "jetlagué" pour prendre de bonnes habitudes afin de mieux dormir, mais ces gestes du quotidien peuvent aider à faire face au syndrome du décalage horaire. Nombreuses sont les études qui ont montré que la pratique d'une activité physique régulière facilitait l'endormissement et favorisait le sommeil profond, tandis que de récents travaux menés par des chercheurs européens ont rappelé l'importance de se coucher et de se lever à des heures fixes, et ce même le week-end (la fameuse routine du sommeil). Un réflexe qui préserverait de nombreuses maladies. Un travail de recherche présenté au printemps dernier par des scientifiques basés en Suède a également suggéré que la malbouffe (graisses saturées, aliments transformés, sucre) impactait non pas la durée d'endormissement mais la qualité du sommeil profond, jouant sur ses bienfaits réparateurs. Il est donc préconisé de privilégier une alimentation saine pour profiter d'un maximum de repos, et minimiser par extension les effets du jet lag.

D'autres conseils, plus connus, permettent également de favoriser un sommeil de qualité, comme créer un environnement propice au sommeil (température de la chambre, noir complet, calme), rendre au lit sa fonction principale (le lit est réservé au repos, pas au télétravail, ni aux séances Netflix), éviter le tabac, l'alcool, les repas lourds et la caféine avant l'heure du coucher, bannir les écrans au moins une heure avant de se laisser tomber dans les bras de Morphée et, pourquoi pas, réaliser des exercices de relaxation. Un récent sondage a d'ailleurs listé les techniques privilégiées par les Français pour mieux dormir, lesquels ont placé la méditation en première position, devant la lecture et le… sexe.

Des astuces insolites, mais efficaces ?

Et si cela ne suffit pas, il est également possible d'écouter des podcasts pensés pour favoriser le sommeil, voire même de la K-pop. Un conseil qui pourrait prêter à sourire, mais qui est en réalité on ne peut plus sérieux. Des chercheurs de l’université d’Aarhus, au Danemark, se sont penchés sur les effets de la musique sur l'endormissement, et en ont conclu qu'un morceau entraînant peut favoriser le sommeil de certains individus s'il leur est familier. Et à ce petit jeu, c'est la chanson "Dynamite" de BTS qui s'est révélée être la plus populaire auprès des utilisateurs de Spotify pour trouver le repos.

On l'a vu, il est conseillé d'adopter une alimentation saine pour mieux dormir. Mais une expérience menée par la compagnie aérienne Qantas, en collaboration avec le Centre Charles Perkins de l'université de Sydney, a récemment levé le voile sur deux ingrédients surprenants capables d'amoindrir les effets du jet lag : le piment et le chocolat. Vingt-trois participants équipés d'appareils destinés à capter leurs mouvements et leur exposition à la lumière, mais aussi à analyser leur sommeil, ont été soumis à un régime spécifique (plats et ingrédients) à des heures bien précises. Et les résultats sont pour le moins inattendus, puisque le piment et le chocolat se sont montrés efficaces pour réduire les effets du décalage horaire.