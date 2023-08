À Mouret, la fête ce n’est pas rien !

Les 19 et 20 août, Mouret était en fête. En prévision, le four à pain de Jean Michel Clot avait repris de l’activité sous l’action et le regard d’André, Jean-Claude, Ludovic, Michel. Dès 20 heures le samedi, les moules-frites étaient prêtes et après une dégustation oh combien appréciée, les gamelles étaient vides. Les chansons interprétées par le groupe Mezzo Projekt et leur musique ont entrainé sur la piste les danseurs confirmés et les débutants.

Le nombre d’amateurs de petits (une façon de parler !) déjeuners étaient à peu près identique à 2022 et les tripous, escargots, soupe au fromage, andesse, pain cuit au feu de bois ont été loin d’être boudés. Chaleur aidant, moins de participants au concours de pétanque amateur et à l’excellent dîner poulet sauté qui a précédé une belle animation musicale. Félicitations à l’équipe de jeunes et moins jeunes bénévoles dont le président du comité des fêtes, Hugo Picou.