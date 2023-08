La 11e édition de la Festa Del Traouc à Bozouls propose des sensations fortes ce samedi 26 août avec slackline l'après-midi et concerts en soirée. Lombre fait partie des cinq artistes qui seront sur scène à partir de 19 h.

Dans un contexte inflationniste, l’association Festi’Boz a réduit la voilure de son festival phare "Festa Del Traouc" mais en garde l’esprit. "Le festival se concentre sur une soirée mais l’objectif est toujours de proposer un moment festif", résument en chœur Hans Bertrand et Lomane Vioulac.

Cette dernière est devenue la présidente de l’association et compte bien en garder l’énergie des débuts. Pour ce faire, cinq artistes se succéderont à partir de 19 heures sur la scène implantée aux abords de l’église Sainte-Fauste pour offrir un cadre idyllique à cette soirée.

Lombre parmi les artistes

À commencer par Lombre qu’on ne présente plus, l’enfant du pays, passé en juillet dernier pour la première édition du F’estivada à Rodez. De la partie aussi, La Cafetera Roja, formée à Barcelone en 2008, "mouline pop, rock et hip-hop avec une énergie décoiffante" comme le résume Télérama. Rawb, Uzul & Martin Decaen, et Hugo Blasta venu l’an dernier, complètent le set.

Un casting en marge du festival L’équipe de la série "L’Éclipse" qui sera diffusée sur France Télévisions, sera présente ce samedi de 9 h à 18 h à l’espace Denys-Puech, à Bozouls. Profitant de l’événement, Carma Films et Etoile Rouge Productions chercheront des figurants pour le tournage prévu à l’automne sur l’Aubrac. Des hommes et femmes de 16 à 80 ans, tout profil, résidant dans le secteur de Bozouls, Espalion, Laguiole et Rodez. Aucune expérience de tournage exigée. Pour postuler : castingfiguleclipse@gmail.com

10 € en prévente

Pour faire le plein de sensations, l’association Slack’A Lot proposera la traversée du canyon en slackline dans l’après-midi avec show highline. Des jeux en bois seront aussi installés sur la place de la mairie pour les petits et, nouveauté cette année, une buvette sera proposée au pied de la mairie. Ces animations sont gratuites. Et pour la soirée, le tarif en prévente est fixé à 10 € soit 2 € par artiste, de quoi donner envie d’avoir le vertige au pied du canyon.

Histoire de se retrouver après un lendemain de fête, un repas champêtre concocté par la ferme de Mayrinhac, est organisé au jardin des sœurs, toujours à Bozouls.



Concert : 10 € en préventes, 15 € sur place. Informations et réservations pour le repas au 06 30 99 98 17.