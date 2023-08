Onet-le-Château. La plaine Nostre Seigne, un site naturel préservé

Après les sentiers de randonnée et la nano-promenade, pourquoi ne pas aller (re) découvrir la plaine Nostre Seigne ?

Cet espace public (situé Bd des Balquières, à côté du centre de tri) réaménagé en 2019, dans le cadre d’un projet de valorisation des territoires inondables, est placé sous la protection et la surveillance de l’autorité municipale : il est interdit de circuler en dehors du cheminement piétons et des pontons, de même qu’il est interdit aux véhicules à moteur (excepté ceux des PMR) et les chiens doivent être tenus en laisse.

Ces quelques recommandations faites, vous pourrez en apprécier le cadre bucolique traversé par le ruisseau de l’Auterne, affluent de la rivière Aveyron. Les six panneaux informatifs implantés sur le site, vous feront découvrir et comprendre la biodiversité des lieux, ses secrets historiques et son patrimoine environnemental.

Vous pourrez profiter des 24 hectares préservés, des 554 arbres et arbustes replantés et des 150 espèces végétales recensées. La plaine est entretenue selon le principe de l’agropastoralisme, ce qui explique la présence de vaches.

Celles qui y paissent sont de race aubrac et appartiennent au lycée La Roque…