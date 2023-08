"Rends-toi, je t'en prie, c'est moi la victime qui te le demande" : Marwan Berreni, acteur de Plus belle la vie, reste introuvable

Marwan Berreni est toujours recherché par la police. Il a disparu dans la soirée du 3 août dernier, à Mâcon, suspecté d'être impliqué dans un accident de la route. Il reste introuvable.

Où est donc passé Marwan Berreni, célèbre acteur de la série Plus belle la vie, qui incarne le personnage d'Abdel Fedala, avocat ? Il est porté disparu depuis trois semaines.

Une information judiciaire ouverte

Une information judiciaire est ouverte pour retrouver le comédien qui est suspecté d'être impliqué dans un accident de la route. Les faits remontent au 3 août dernier, à Mâcon, en Saône-et-Loire.

Son 4x4 retrouvé abandonné à 20 km de Macon

Ce soir-là, aux alentours de 23 h, une femme promenant son chien est reversée par une voiture. Le conducteur ne s'arrête pas. Le véhicule en question, un 4x4, est retrouvé à une dizaine de kilomètres, vide, et présentant la trace d'un choc, comme le rapporte RTL. Rapidement, la police établit que le véhicule appartient à Marwan Berreni.

Mais ce dernier s'est volatisé. Son téléphone est sur répondeur. Son domicile est vide.

Selon nos confrères du Journal de la Saône et Loire, l'acteur, âgé de 34 ans, devait à l'origine être initialement entendu par la police en qualité de témoin. Les enquêteurs essayent en effet de reconstituer la chronologie des faits et établir si Marwan Berreni conduisait ou non la voiture.

C'est sa famille qui a signalé sa disparition le 13 août.

"J'ai besoin de réponses pour me rétablir"

La victime, une trentaine qui se prénomme Sandra, est toujours hospitalisée. Toujours selon Le Journal de la Saône-et-Loire, elle souffre de plusieurs côtes cassées et d'une fracture de la clavicule.

Cette dernière, qui cherche à avoir des réponses, a laissé, il y a une semaine, un message sur la page Facebook de l'acteur l'appelant à se rendre. "Je suis la personne qui a été renversée avec mon chien. J'ai besoin de réponses pour me permettre de me rétablir et d'avancer. Rends-toi à la police pour qu'ils puissent t'entendre sur les faits. Si ce n'est pas toi, pourquoi ne pas donner signe de vie depuis ce jour, ce jeudi 3 août à 23 h où ma vie a totalement basculé".

Si ce n'est pas toi, pourquoi ne pas donner signe de vie depuis ce jour

Et de reprendre : "Je t'en prie, c'est moi la victime qui te le demande. Rends-toi pour avoir le fin mot de cette histoire. Et si ce n'est pas toi, que la police puisse s'orienter vers une autre direction...

Si l'enquête se poursuit, rien ne filtre du côté des enquêteurs et du parquet de Mâcon.